Kāpēc šis ir īstais brīdis mājokļa iegādei jaunajā projektā?

Tas nozīmē, ka tik izdevīga kā pašlaik, jauno mājokļu iegāde vairs nebūs nekad, turklāt, iegādājoties gatavu dzīvokli kādā no vadošā mājokļu attīstītāja "Bonava Latvija" projektiem no 2. aprīļa līdz 20. jūnijam, ikvienam ir iespēja to iekārtot, izvēloties preces 3000 EUR vērtībā no mājas preču lielveikala IKEA un 3000 EUR vērtībā no veikala "Samsung".