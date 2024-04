Mūsdienās lāzeroperācija abām acīm ilgst vidēji 10–15 minūtes, un šī procedūra ir pilnīgi nesāpīga, bet rezultāts – tūlītējs un paliekošs. Arī tiem, kam pirms operācijas bija –7 un vairāk dioptriju, pēc operācijas brilles vairs nav jālieto.



Tomēr jāņem arī vērā, ka redzes lāzerkorekcija ir komplicēts un individuāls process, kurā liela loma ir rūpīgai pacientu atlasei. Līdz ar to pirmās sajūtas pēc operācijas katram cilvēkam ir ļoti atšķirīgas. Liela nozīme vislabākā rezultāta sasniegšanā ir pareizi piemeklētai tehnoloģijai un speciālista pieredzei. Tāpat arī svarīgi, lai lāzerkorekcijas operācijas netiktu veiktas pacientiem riska grupā.



Redzes lāzerkorekcijas operācijas tiek veiktas no 18 gadu vecuma ar nosacījumu, ka redze ir stabila, nav acu saslimšanu un pirmsoperācijas izmeklēšana apstiprina, ka veikt operāciju ir droši un efektīvi. Savukārt augstākās vecuma robežas nav – to, vai iespējams veikt procedūru, ietekmē acu veselības stāvoklis.