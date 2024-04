JAUNĀKAIS kolagēns

Kolagēns ir organisma proteīns jeb olbaltumviela, kas jau atrodas mūsu organismā un piešķir struktūru visiem audiem, kas atrodas kaulos, saitēs, skrimšļos, muskuļos u. c. Tas veido aptuveni trešdaļu no visām ķermeņa olbaltumvielām. Organisms pats aktīvi ražo kolagēnu līdz aptuveni 20–25 gadu vecumam, taču pēc tam šis process palēninās.



"Kolagēns ir kā šķiedras – tādi kā diedziņi, kas savienojas ar citām struktūrām un izveido saistaudus. Mūsu organisms pats izstrādā kolagēnu, taču, gadiem ejot uz priekšu un organismam pakāpeniski novecojot, kolagēna daudzums samazinās, tālab tiek uzskatīts, ka jau no 25 gadu vecuma tas jāuzņem papildus," stāsta traumatologs, ortopēds Andrejs Peredistijs.



Mūsu organismā lielākoties ir atrodams I, II, III, un IV tipa kolagēns. Katram no kolagēna veidiem ir atšķirīga struktūra un funkcijas. Lielākajā daļā tipu molekulas ir savienotas, veidojot garas, plānas fibrillas, kas darbojas kā atbalsta struktūras šūnām.