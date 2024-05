Māksla no Spānijas – Perē Venturas stāsts

Perē Venturas dzimtas koka saknes ir nesaraujami saistītas ar spāņu dzirkstošā vīna vēsturi. Pēc tradicionālās metodes darīti vīni pirmoreiz Spānijā parādījās 1870. gados Katalonijā. Žozeps Raventoss (Venturas vectētiņš) vēsturē ierakstīts kā vīndaris, kurš pirmais kavu ražojis rūpnieciskos apmēros.



Uzkrājis pieredzi, strādājot šampanieša namā "Mercier", kas atrodas Epernē, Raventoss uz dzimteni atveda zināšanas par šampanieša izgatavošanas metodi. 1872. gadā savā īpašumā "Can Codorniu" viņš izgatavoja vīnu, kas bija ražots, izmantojot identisku metodi Šampaņā lietotajai.



Jaunais spāņu vīns ieguvu savu nosaukumu – kava, kas tulkojumā no spāņu valodas nozīmē "vīna pagrabs", kur tieši nobriest topošā kava. Daudz kas tika nolūkots no francūžiem, tomēr spāņi palika uzticīgi savām autentiskajām vīnogu šķirnēm un spāņu dzirkstošo vīnu ražošanā tās neaizstāja ar "ārzemniecēm". Kopš tiem laikiem šis brīnišķīgais dzēriens tiek gatavots galvenokārt no trim spāņu vīnogu šķirnēm – Macabeo, Parellada un Xarel.lo.



Praktiski uzreiz kava ieguva starptautisku atzinību. Spānijas dzirkstošo vīnu pieprasījumu nodrošināja arī tas, ka tobrīd trūka šampanieša, jo Francijas vīnogulājus pamatīgi nopostīja izplatījusies filokseras sērga. 1887. gadā šī nelaime sasniedza arī Spāniju, taču pasaules vīna tirgi jau bija paguvuši uzzināt par spāņu vīndaru iespējām ražot brīnišķīgus dzirkstošos dzērienus.