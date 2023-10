Elektrodrošs mājoklis: ar ko sākt un kas jāņem vērā

Iedzīvotāju aptaujas "Elektrodrošības indekss" dati rāda, ka katrs otrais aptaujātais vismaz reizi dzīvē ir guvis elektriskās strāvas triecienu. Tomēr ne katrs zina, ka elektrība var "sist" arī netieši – nepareiza elektroierīču lietošana vai bojātas elektroinstalācijas izraisīts īssavienojums 2022. gadā bija viens no biežākajiem ugunsgrēka izcelšanās iemesliem dzīvojamā sektorā.



Mājoklī vadi un kabeļi visbiežāk slēpjas sienās, tāpēc varam pat nenojaust, ka to izolācija jau sen ir nolietojusies un nelaime ir tikai laika jautājums. Kam pievērst uzmanību, kā sevi pasargāt un kas vispār jāzina par sava mājokļa elektrotīklu, lai elektrība mums kalpotu maksimāli droši un efektīvi, par to stāstīsim vairāku rakstu sērijā.