Ja rodas kāda ķibele ar veselību, saaukstēšanās vai hroniskas slimības saasinājums, pirmais ārsts, pie kura pacients vēršas, ir ģimenes ārsts. Sevišķi pieprasīti šie ārsti bija pandēmijas laikā. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzalbs sarunā ar “Delfi” stāsta, ka pandēmijas laikā palielinājies arī to pacientu loks, kas sūdzas par depresiju un trauksmi.



“Ģimenes medicīnā globāli tiek uzskatīts, ka apmēram 30% no visām konsultācijām ir saistīti ar psihisko veselību. Latvijā, iespējams, ir mazāk, kaut gan tradicionāli ģimenes medicīna, ambulatorais sektors ir vairāk tendēts uz somatisku saslimšanu atpazīšanu un pārvaldību. Tāpēc Latvijas kontekstā tie skaitļi varētu atšķirties,” skaidro Dzalbs.



“Attīstoties pandēmijai, tika uzskatīts, ka apmēram 50% no visas konsultēšanas, kas bija ārpus kovida, bija saistīti ar psihisko veselību,” viņš pauž. Tās bija dažāda veida trauksmes, stresi, pārdzīvojumi, miega traucējumi – vieniem vieglākā, citiem smagākā formā.



Ārsti pieaugumu sajuta arī pēc medikamentu pieprasījuma izmaiņām un pacientu sūdzībām. Uz situāciju reaģēja arī valsts, ieviešot dažādus pakalpojumus, piemēram, 10 valsts apmaksātas psihologa konsultācijas. “Birokrātiskais slogs tur ir, bet esam jau pieraduši un spējam atpazīt tos pacientus, kuri kvalificētos valsts apmaksātam psihoterapijas pakalpojumam,” norāda Dzalbs.



“Esam pārgājuši no tā, ka ģimenes ārsti ārstē tikai sirdi, plaušas, iesnas un caureju, uz to, ka ģimenes ārsti skatās krietni plašāk. Tostarp iekļaujot reproduktīvo veselību, grūtnieču novērošanu, tikpat labi arī psihiatriju,” saka ģimenes ārsts, uzsverot, ka sadarbība ar psihiatriem pēdējos gados ir uzlabojusies, tomēr ir vieta izaugsmei.



Tāpat Dzalbs uzsver, ka ģimenes ārstiem ir ierobežotākas iespējas izrakstīt valsts apmaksātus medikamentus pacientiem ar psihiatrijas diagnozēm: “Pie depresijas mēs kaut ko varam no valsts kompensēt, bet, tiklīdz ir citas diagnozes, viss aiziet tikai par maksu, un pacienti nevar atļauties terapijas.”