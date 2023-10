Savukārt Republikāniskā Viļņas psihiatriskā slimnīca ir aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no pilsētas galvenās dzelzceļa stacijas. Arī tai ir plaša teritorija klusā vietā, tomēr, gluži kā Rīgā, diezgan tālu no centra. Tā ir viena no lielākajām un modernākajām garīgās veselības aprūpes iestādēm Lietuvā. Slimnīcā ir 14 nodaļas ar kopumā 542 gultasvietām. Slimnīcas vadības grožus tur profesors Arūns Germanavičus.



Germanavičus “Delfi” vizītei ir gatavojies – rāda prezentāciju, kā arī uzaicinājis diskusijai pievienoties vēl trīs kolēģus. Viņš detalizēti izstāsta, kā slimnīca palīdzējusi aprūpēt Covid-19 pacientus, kuriem bijušas kādas psihiskas slimības, gādājusi skābekļa balonus. Vienlaikus viņš norāda, ka pašnāvību statistikā, kur Lietuva vienmēr ir augšgalā Eiropas valstu vidū, pandēmijas laikā pieaugums nav konstatēts. Pat otrādi. “Kopš 2014. gada katru gadu ir samazinājums. Problēma ar pašnāvību statistiku ir tajā, ka vienlaikus ir pieaudzis to gadījumu skaits, kuriem policija nevar noteikt nepārprotamu iemeslu. Tas stabiņš katru gadu nedaudz pieaug,” skaidro Germanavičus. Vienlaikus slimnīcā nonāk vairāk cilvēku, kas mēģinājuši izdarīt pašnāvību. To slimnīcas vadītājs saista ar tā dēvēto pašnāvību novēršanas mehānismu – policija pastiprināti reaģējot, ja izsaukumā ir aizdomas par šādu situāciju.



Kopumā pēc pandēmijas izteikti lielāku pacientu pieplūdumu slimnīcā neizjūt, bet pie speciālistiem uz ambulatoro vizīti kādu laiku jāpagaida tāpat. Ar bērnu psihiatriem ir grūtāk. “Viļņas Universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikā rinda pie speciālistiem ir ap sešiem mēnešiem. Viņiem ir arī krīžu departaments, bet uz iepriekš plānotu stacionēšanos (jeb ilgstošu ārstēšanos slimnīcā – red.) rinda ir gara,” atklāj speciālists. Iemesls tāds pats kā citās valstīs – speciālistu trūkums.



Arī Ramune Mazaļauskiene, kura vada psihiatrijas klīniku Kauņā, saka, ka Lietuvā trūkst speciālistu. “Mums ir daudz inovāciju, mēs palielinām dienas centru skaitu. Kopumā mentālā veselība nav tik slikta, kā varētu būt. Mums ir pieejami daudzi medikamenti, lielākā daļa no tiem ir bez maksas konkrētās grupas pacientiem. Mums ir psihologu trūkums. Saka, ka visiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas, bet valsts apmaksāto speciālistu saraksts ir neliels,” situāciju raksturo Mazaļauskiene.



Viņa arī uzsver, ka Lietuvā vēl joprojām pastāv aizspriedumi par psihiskās veselības problēmām. Iespējams, tieši konservatīvāks skatījums uz psihisko veselību arī ir iemesls, kāpēc šobrīd nav manāms pieplūdums pie ārstiem. Latvijā šis laiks cilvēkus mudināja vairāk rūpēties par garīgo veselību, audzējot pieprasījumu, lai gan arī mums statistika neuzrāda klīnisku diagnožu skaita palielināšanos. Palielinājusies tieši izpratne.



Atšķirības gan jūtamas starp paaudzēm. “Jaunieši internetā atrod simptomus, aptuveni saprot savu diagnozi un vēršas pie speciālista, bet ar vecāka gadagājuma cilvēkiem ir sarežģītāk, viņi izvairās no speciālista meklējumiem aizspriedumu un kauna dēļ, pat ja viņu psihiskā veselība ir ļoti sliktā stāvoklī,” saka psihiatre.



Viņa ir analizējusi procentuālo diagnožu skaitu slimnīcā kopš 2019. gada un secina, ka pandēmijas laikā pacientu skaits bija samazinājies, bet slimību dažādība ir tāda pati. “Procentuāli visos gados nemainīgi bijis tikpat šizofrēnijas, depresijas, alkoholisma un citu diagnožu slimnieku. Neviena slimība nav izcēlusies,” saka Mazaļauskiene.