Attālināto mācību laikā Kārlim bija sevišķi grūti, jo viņš ir no tiem cilvēkiem, kam ir svarīga komunikācija un citu kompānija. “Runāties, komunicēt, darboties kopā ar kādu, paprasīt, kā gāja. Nespēju bez tā visa iztikt,” viņš saka. Kad sākās attālinātā mācīšanās, Kārlis mācījās 8. klasē. Pēc atgriešanās skolas solā labāk nav kļuvis, jo arī tad vēl nevarēja komunicēt kā iepriekš – bija jāievēro distance un jāvalkā maskas. Otrā Covid-19 viļņa laikā mamma pamanījusi, ka ar dēlu kaut kas nav kārtībā – mainījusies viņa uzvedība un pasliktinājušās sekmes.



Jaunieša galvenais hobijs bija futbols. Ar to arī gribējis saistīt karjeru, tāpēc, kad radusies iespēja vidusskolā mācīties Saldū un tur arī spēlēt futbolu, Kārlis no Rīgas pārcēlies turp. Bija iecerēts, ka tas pavērsīs tālākas karjeras iespējas šajā lauciņā. Tomēr viss nav bijis tik rožaini – komandā sākušās problēmas. “Nezinu, varbūt viņi uzskatīja to kā draudu, ka esmu ieradies komandā no Rīgas, bet viņi centās mani izgrauzt ārā. Vismaz tāda sajūta bija. Bija ļoti negatīvi komentāri manā virzienā, ļoti negatīvi runāja, visādus komentārus par manu dzīvi izteica un to, lai es to [dzīvi] izbeidzu. Beigās jau tas parādījās arī treniņos, ne tikai spēlēs. Nedeva spēlēs piespēles, bija ļoti grūti sadarboties. Tad es mēnesi nebiju skolā,” stāsta Kārlis.



Februārī apritēs gads, kopš Kārlis aizgājis no futbola. “Bija sajūta, ka visi pamati zem kājām sabruka. Nebija izdomāts otrs plāns, ko darīt, ja nesanāk,” stāsta puisis. Tad klases meitenes pierunājušas viņu dejot tautas dejas. Pagājušais gads Kārlim nebija viegls, jo jau tā trauslo emocionālo stāvokli pasliktināja citi notikumi. Izšķīrās vecāki. Nomira vectēvs. Tieši viņa dēļ Kārlis sācis spēlēt futbolu. Tas viņu sagrāva pavisam.



Kārlis vēl pandēmijas laikā, dzīvojot Rīgā, pieteicies uz sešu nodarbību ciklu pie psihologa Pusaudžu resursu centrā, to arī pabeidzis, bet jutis, ka ar to ir par maz. Turklāt rindā līdz pirmajai vizītei gaidījis aptuveni pusgadu. Tad izlēmis, ka jāiet pie psihiatra. Rindā nācies gaidīt tikpat ilgi. Psihiatrs izrakstījis zāles, vēlāk palielinājis devu. Apkārtējie sākuši Kārlim teikt, ka viņš vairs neizskatās un neuzvedas kā pats. Kad Kārlim apritējuši 18 gadi, pie šī ārsta vairs nevarēja iet. Mamma pierakstījusi klīnikā pie maksas psihiatra. Tur viņam izrakstīja citas, piemērotākas zāles.



“Pandēmijas laikā jau man motivācija nokrita, pēc pandēmijas vēl sitieni. Ja godīgi, sāka parādīties pašnāvnieciskas domas. Apkārtējiem jauniešiem tas mūsdienās neko nenozīmē. Viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Varbūt viņi paši slēpj, ka jūtas tāpat, bet viņi to uzskata par joku. Kad kāds to pasaka nopietni, viņi saka: “Bet tu jau to neizdarīsi.” Apmēram tajā brīdī parādās tāda sajūta: ja jau tā saka, tad jau viņiem arī būtu vienalga, ja manis šeit nebūtu,” saka Kārlis.



“Ņemot vērā, ka Kārlim diezgan strauji samazinājās sportiskās aktivitātes, kritās arī emocionālais līmenis,” stāsta puiša mamma Edīte. Kad pienākusi 9. klase, viņš sācis arī vairāk uztraukties par eksāmeniem. “Skola bija vienkārši jāpabeidz, vairs nebija svarīgs kaut kāds rezultāts,” atceras mamma. Bet jau 10. klases vidū viņš bija diezgan depresīvs, nekas vairs neinteresēja, nepatika. Mamma centās viņu atbalstīt, kā vien varēja.



“Viņš man teica, ka ir piekusis no dzīves,” atceras Edīte. “No 18 gadus veca jaunieša to dzirdēt ir nu tā...” Kārlis varēja nedēļas vidū atbraukt no Saldus, sakot, ka nav jēgas tur būt, jo nevar piecelties no gultas un aiziet uz skolu. Ja aiziet uz stundām, tad nespēj koncentrēties saturam. Šie pēdējie trīs, gandrīz četri gadi bijuši tādi “uz leju”, tagad pamazām sāk “kāpt uz augšu”,” saka Edīte.