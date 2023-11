"Novērojumi liecina, ka tēviņi atgriežas tajā ligzdā, kurā dzimuši, vai apmetas tuvu tai, kamēr mātītēm tas nav raksturīgi. Latvijā dzimušas mātītes ir redzētas ligzdojam Polijā, Lietuvā, pie mums ligzdo mātītes no Somijas. To visu var noteikt, pateicoties apgredzenošanai."



Tas arī ir viens no Aigara darba pienākumiem, kas tad palīdz izsekot, kur putni ziemo, kādi ir to bojāejas iemesli un citus paradumus.



"Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc zivjērglis iet bojā, ir sapīšanās zvejnieku tīklos – viņš redz zivi, kas ieķērusies tīklā, lido klāt, saķer un pats sapinas. Otrs iemesls ir elektrības vadi," stāsta Aigars.



Kur tad ziemas pavada Latvijas zivjērgļi? "Lielākā daļa pārlido Sahāras tuksnesim, slinkākie redzēti pie Izraēlas. Vispirms – augusta beigās – ligzdu pamet mātīte, pēc tam ceļā dodas jaunie putni, bet pēdējais ligzdu pamet tēviņš. Mātītes parasti ziemo tuvāk ligzdošanas vietai, lidojot uz Sudānu, Kongo, tēviņš, savukārt, uz Angolu, Botsvānu, Zimbabvi un vēl tālāk," savu aizbilstamo ziemošanas paradumus raksturo ornitologs.