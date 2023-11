Aldim par katru koku, upes gultni un meža ceļu ir savs stāsts. Viņš uzreiz ievēro, kurai priedei ticis mazāk lietus, ap kuru vairāk jāapļauj, kā Liepnas upe šogad sausumā izskatās, kur kāds neaicināts latvānis iemaldījies.



Tā kā vēl ir rīts, visi svaigi satikušies pēc brokastīm, sākam runāt par ēdienu. Aldis sāk stāstīt par medņiem, kuri garšojot pēc skujām. Bet mednis esot tik smuks, ka to negribas ēst.



"Bet vienreiz man uzbruka mednis, kamēr es strādāju. Skatījos planšetē, redzu, jau mednis lien pa grāvi, atnāk, ieknābj riepā, grib lēkt uz mašīnas kapota, bet nesanāca, atstāja vien nagus uz mašīnas spārna. Tā viņš sargā savu teritoriju."



Arī par lāča uzbrukumu, kurš salīdzinoši nesen pāršalca visu Latviju, Aldis ir gatavs pastāstīt: "Tur netālu no atpūtas vietas tas notika. Bija saulaina diena, lācis, visdrīzāk, bija nesen pamodies. Man vajadzēja apsekot jaunaudzes. Es izgāju maršrutu, tas bija 15. marts, saulaina diena, sērsna. Nācu jau atpakaļ tieši pa to pašu vietu, kur gāju turp. Pēkšņi tāda skaņa, it kā lapsa noķertu zaķi, tāds kā pīkstiens... Vienreiz, divreiz. Man likās aizdomīgi, es vienkārši uzsitu plaukstas, un apklusa. Nu, neko, eju tālāk pa stigu. Tad pēkšņi dzirdu – zari sāk sprakstēt, tādas eglītes, nelielas, piecas sešas. Kā ieraudzīju, kas tur pabāza galvu, tā ļoti neomulīgi palika. Es sāku bļaut. Saka jau, ka nedrīkst bēgt, kad lāci ierauga. Bet viņš izlēca ārā, un es bļaudams sāku skriet. Nu, un paklupu. Domāju – viss, tagad beigas. Uzreiz uzmetos uz muguras, domāju – lai vismaz redzu viņu. Viņš uzreiz klāt, un es vienreiz ar zābaku viņam iesitu. Otrreiz kā situ, viņš mani saķēra aiz zābaka, bet zābaks... Paldies Dievam, ka es biju uzvilcis to zābaku ar cieto purnu, kur apakšā zolē vēl ir metāls. Viņš man iekoda kājā, un es tā bļāvu no sāpēm. Tad viņš tā paskatījās un aizgriezās prom. Varbūt, ka viņš pat zobu nolauza. Nu, ja man būtu parastie zābaki bijuši, man arī vairs kājas nebūtu. Es uzreiz sniegā meklēju planšeti, kas bija nokritusi, ar to domāju aizsargāties. Bet viņš apgriezās un ielīda atpakaļ eglītēs."