Dabas mīlestību Marijai iemācījusi viņas vecāmamma, kas bijusi zāļu pazinēja un savas zināšanas nodevusi mazmeitām.



“Bērnību pavadīju dabā, vecāmamma bija zāļu tēju zinātāja, gājām vākt tējas. Viņa stāstīja, kāds augs kam derēs, tas ar mani ir palicis uz visu dzīvi. Arī šobrīd mājās ir pašas vāktas zāļu tējas. Vienu brīdi biju ļoti aizrāvusies, bija nopirktas arī grāmatas, kurās aprakstīts precīzi, kas kurā mēnesī jāvāc, kā jāžāvē. No bērnības spilgtākās atmiņas par dabu ir rasa no rītiem, pļavas smarža, plašums, vecāsmammas stāsti. No viņas izstaroja miers.”



Cēlusies no Maltas, Marijas dzīves ceļš to atvedis uz Rīgu, kur studējusi, sastapusi savu nākamo vīru un līdz sirds dziļumiem iemīlējusi Bolderāju.