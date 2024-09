Kurai meitenei vai sievietei kādā mirklī gan nav teikts: "Esi laba meitene!" Biežāk gan šādus izteikumus nākas saņemt gados jaunākām meitenēm no pieaugušajiem. Tiek mācīts, ka sievietes nedrīkst dusmoties, strīdēties un viņām vienmēr viss ir jāsaprot. Kas ir labās meitenes sindroms? Vai šāda domāšana ir raksturīga konkrētām paaudzēm? Un vai tas traucē gūt augstus sasniegumus profesionālajā jomā? Par šiem un citiem jautājumiem trīs žurnālistes – Alina Lastovska, Olga Dragiļeva un Anastasija Tetarenko-Supe – diskutē podkāstā " Visas labas ".

Vai "labās meitenes" loma patiesi ir tradicionālā ideja, kādai ir jābūt sievietei? Vai apkārtējie tevi patiesi mīlēs vairāk, ja būsi "labā meitene"? Ģimenes terapeits un pedagogs Jespers Jūls grāmatā "Būt vadošajiem vilkiem. Mīlestības pilna vadība ģimenē" par labās meitenes sindromu raksta tā: "Sievietes nekad nav drīkstējušas būt patiesas un uzticīgas sev. Ar viņām ir manipulēts. Viņām ir uzspiesta labās meitenes loma. Viņām ir bijis jābūt mierīgām, paklausīgām, pieklājīgām, pakalpīgām, mīlestības cienīgām, mīļām, maigām, atturīgi seksīgām un labi audzinātām." Bet kurš uzspiež domu, ka meitenēm un sievietēm ir jābūt labām, viedām, paklausīgām, pacietīgām un visādi citādi ērtām? Par to, vai pastāv atšķirības, kā "labās meitenes" uztvēra pirms 100 gadiem un kā uz to skatās mūsdienās, var diskutēt daudz.



Par labās meitenes sindroma pazīmēm tiek uzskatīts perfekcionisms, citu cilvēku vajadzību apmierināšana un viņu likšana pirmajā vietā, problēmas ar sava ķermeņa un vizuālā tēla pieņemšanu, traumas pagātnē, vai arī problēmas seksuālajā jomā – šīs ir tikai dažas pazīmes, kas ieskicē labās meitenes sindromu. Šādas pazīmes gan var novērot arī vīriešu uzvedībā, tāpēc var teikt, ka labās meitenes sindroms nepiemīt tikai sieviešu dzimtes pārstāvēm. Vai vispār ir kāds cilvēks, kuram kāda no šīm pazīmēm nepiemīt vai kādā dzīves posmā nav piemitusi?