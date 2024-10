Viena no izplatītām problēmām, ar kuru saskaras 60% līdz 70% sieviešu mēnešreižu laikā, ir sāpes, bet, par laimi, 21. gadsimts un medicīnas attīstība piedāvā daudz risinājumus, kā ar to tikt galā, stāsta Lāsma. Viņa gan norāda, ka savā praksē nereti ir novērojusi, ka Latvijā cilvēki ir ļoti konservatīvi šajā jautājumā, it sevišķi, ja runa ir par jaunām meitenēm. Mēnešreižu sāpju mazināšanai mūsdienu medicīnu gatavi izmantot ne visi. Lai atvieglotu ciešanas, līdzēt var pareizs režīms, pretsāpju līdzekļu terapija un hormonālie preparāti – dažus risinājumiem ieskicē ginekoloģe. "Nē, no hormonālās kontracepcijas svars nepieaug, hormonālā kontracepcija nepadara neauglīgu, no hormonālās kontracepcijas cilvēks nepaliek atkarīgs," mītus atspēko Lāsma.