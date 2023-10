Parāda attiecība pret ienākumiem.

Pareizi! Abreviatūra DSTI (no angļu valodas “Debt Service-To-Income”) apzīmē personas ikmēneša kopējā parāda apkalpošanas izdevumu attiecību pret ikmēneša neto ienākumiem, kas izteikta procentos. Šī procentuālā daļa no taviem ienākumiem tiek novirzīta ikmēneša aizdevuma maksājumu segšanai (šeit ietilpst visas saistības – kredīti, līzingi, nomaksa u.c. parādsaistības). Kredītņēmēja (patērētāja) kredītspējas vērtējumā jebkura finanšu iestāde izmanto DSTI kā vienu no svarīgākajiem kritērijiem, lai lemtu par aizdevuma piešķiršanu.