Paredzēts nolemtībai. Kas neizdevās, ieviešot kompetenču pieeju izglītībā

“Startējot uz Izglītības ministriju, runājot ar skolu pārstāvjiem, vecākiem un bērniem, viens no galvenajiem jautājumiem, ko man uzdeva, bija: vai jūs apturēsiet, likvidēsiet “Skola2030” kompetenču pieeju?” atklāj ministre. Viņa norāda, ka pašlaik to neplāno, bet ir paredzama vērienīga kļūdu labošana.



Ar jaunās pieejas un satura ieviešanu neapmierināta ir Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LVLSA), atklāj asociācijas vadītāja un Ventspils Pārventas pamatskolas skolotāja Dace Frīdenberga-Samete. Viņa stāsta, ka skolotāji jau sen dzīvo nemitīgās pārmaiņās, grozījumos un labojumos. No vienas puses, tas ir labi, bet, no otras, tas ir nogurdinoši un prasa daudz resursu, vērtē skolotāja.



“Latviešu valodā, pateicoties “Skola2030”, ir radies haoss. Absolūts haoss, jo tika sagrauta visa valodas sistēma,” skarba ir Frīdenberga-Samete. “Latviešu valodā, ja skatās “Skola2030” paraugprogrammas, rodas sajūta, ka tā ir papļāpāšana par tēmu, piemēram, skaties kino, analizē kino valodu utt. Ko skolēns var analizēt, ja šo filmu nav redzējis (runa ir par latviešu kino klasiku), tā viņu neinteresē? Turklāt ne vienmēr viss ir pieejams. Pa kuru laiku skatīsimies kino?”



Skolotāja atklāj, ka arī starppriekšmetu saikni, kas ir vēl viens no mērķiem kompetenču pieejā un jaunajā izglītības saturā, nodrošināt neizdodas. Kā piemēru viņa min recenziju rakstīšanu – vizuālajā mākslā to dara 6. klasē, bet latviešu valodā to apgūst tikai 9. klasē.