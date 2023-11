Lai to izdarītu, nebūtu jālauž šķēpi... Tomēr mums uzdeva jautājumu – kā jūs spējāt tik īsā laikā sazināties ar tik daudziem skolēniem no visas Latvijas? Šķietami nevainīgs jautājums, kas tomēr man neliek mieru, jo Latvijā visi viens otru pazīst, jo īpaši skolēni, tādēļ ir ārkārtīgi vienkārši “Instagram” “DMos”, “WhatsApp” grupās, arī atverot telefona kontaktu sarakstu, sazināties ar draugiem, paziņām un svešiem skolēniem. Šī pašsaprotamā komunikācijas metode tajā telpā, manuprāt, daudziem izklausījās pēc kaut kā revolucionāra. Ticu (ceru), ka tā nav, bet tobrīd likās, ka es, aizsūtot ziņu no sava telefona, varu labāk sasniegt skolēnu mērķauditoriju, nekā to šobrīd dara atbildīgās iestādes.