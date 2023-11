Bailes no vēstures – kāpēc skolēni nezina, kas bija Livonija

Vairāki vidusskolēni uzsvēra, ka kopš pamatskolas vēsturi īsti nav mācījušies, tāpēc nezināja pareizās atbildes. “Bija grūti atcerēties par vēstures notikumiem, jo pēc 9. klases vēstures stundā vairāk runā par vērtībām, demokrātiju, cilvēka identitāti un tamlīdzīgi,” norādīja kāds no skolēniem. Vēl vairāki godīgi atzina, ka vidusskolā vēsturi nav mācījušies vispār.



To, ka tests tiešām bija sarežģīts, apliecināja arī iesniegtās atbildes. Tikai viens no visiem respondentiem precīzi atbildēja uz deviņiem no desmit jautājumiem, pārējiem pareizas bija lielākoties divas trīs atbildes. Uz visiem jautājumiem pareizi neatbildēja neviens no vidusskolēniem.