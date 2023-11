PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas – IEA (The International Association for Evaluation of Education Achievement) – visā pasaulē organizēts pētījums, kas kopš 2001. gada notiek reizi piecos gados.Jaunākie šobrīd pieejamie ir “PIRLS 2021” cikla dati. Starptautiskais ziņojums par pētījuma rezultātiem interesentiem pieejams šeit , Latvijas datu apskats atrodams šeit Latvijā “PIRLS 2021” bija pirmais starptautiskais salīdzinošais izglītības pētījums, kurš tika veikts pēc jaunā mācību satura (projekta "Skola2030") ieviešanas. Tajā piedalījās 4369. 4. klašu skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolu direktori.