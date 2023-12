Tomēr fiziķi un citi interesenti jau zina, ka haosa apmērus var raksturot ar entropiju, bet veids, kā samazināt haosu jeb entropiju, ir izmantot pieejamo enerģiju, turklāt reformas gadījumā darīt to mērķēti. Bet, lai to paveiktu, ir jābūt vienotai izpratnei par to, ko nozīmē “pa jaunam”, tāpēc mans novēlējums šobrīd būtu mazāk laika un enerģijas tērēt vainīgo meklēšanai pēc jau notikuša fakta, bet tērēt resursus, lai vienotos par kopējo bildi. Un, ja tā būs, pārējais sekos.