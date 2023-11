Prasmes pret zināšanām. Vai skolēniem pašlaik no galvas jāzina mazāk faktu?

DACVĢ direktors Kaulēns, lūkojoties uz matemātikas eksāmenu rezultātiem, pauž aizdomas, ka skolotāji aizvien vēlas, lai audzēkņi algoritmus iemācās mehāniski. Taču viņš spēj sevi ielikt skolotāju kurpēs. “Skolotāji paši tā nav mācījušies. Viņi ir visu mehāniski iemācījušies, tāpēc neveidojas pārliecība, ka, darot lietas citādi, varētu nonākt pie labāka rezultāta,” viņš skaidro. Viņaprāt, vislielākā skolotāju kļūda ir brīžos, kad manāms, ka skolēni vielu neizprot, to viņiem uzspiest vēl intensīvāk. “Tā tas nestrādā. Ja ar vienu un to pašu paņēmienu neesmu varējis iemācīt, tad ko man dos tas, ka es to pašu darīšu vēl vairāk. Skolotājiem jāsaprot, ka stundās vairs uzsvars nedrīkst būt uz “mācīšanu”, bet gan “mācīšanos”.”



Šī iemesla dēļ direktors uzskata, ka dažkārt tieši skolotāji mazliet kropļo kompetenču izglītību, līdz galam neizprotot, kas aiz šiem vārdiem slēpjas. “Es nenorakstītu pieeju, es absolūti ticu, ka visvērtīgāk ir mācīties ar jēgu un apzināti. Taču domātu par to, vai visi tie, kas to piekopj, tiešām ir kompetenti un zinoši, lai to nesačakarētu.” Turklāt, ja visi skolotāji neiet roku rokā uz jauno mērķi, rezultāts ir krietni bēdīgāks. “Ja visos priekšmetos netrenē skolēnu domāšanu, tad vienam skolotājam ir ārprātīgi sarežģīti to izdarīt,” Kaulēns skaidro.