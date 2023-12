Čamdīšanās ‘Vienotas skolas’ īstenošanā. Pedagogu latviešu valodas prasmes nav lielākā bēda

Jā, mācību līdzekļu un metodisko norāžu trūkums esot nākamā problēma šajā reformā. Pastāv milzu atšķirība, kā bērns apgūst mācību vielu – atkarībā no dzimtās valodas. Meļķe-Osemļjaka skaidro: “Piemēram, dabaszinības, vēsture, ķīmija. Neviens nav mācījis metodiku, kā šos priekšmetus mācīt latviski. Vispirms vajadzēja veikt sagatavošanās darbu – kā tos pasniegt cittautiešiem. Kā labāk izskaidrot ķīmiju. Tagad sanāk tā, ka pārbaudes darbā nevari objektīvi novērtēt, vai skolēnam nav zināšanu ķīmijā vai latviešu valodā, jo viņš nesaprot uzdevumu. Bija iepriekš jāsagatavo adaptēti mācību līdzekļi, ja bija doma pāriet uz “Vienotu skolu”. Šobrīd ir sarežģīti viņiem izskaidrot, kur ir galvenie jēdzieni lielajā tekstā, papildus vēl jāiemācās vārdiņi... Aģentūra tikai šogad sāk izdot grāmatas, organizēt kursus metodikā, bet mums taču jau tagad ir jāstrādā.” Visi sarunā iesaistītie skolotāji atzina, ka viņiem papildus slodzei vēl jāvelta krietns laiks, lai izdomātu, no kā un kā mācīt, lai bērni iegūtu zināšanas, ko paredz standarti.



Pedagoģe Lapiņa pauž sašutumu par to, ko tagad nākas piedzīvot 4. klases bērniem: “Viņiem mācības sākās ar jaunajiem standartiem, tad nāca Covid-19. Kā es sāku čamdīties, tā to turpinu. Trīs vasaras pati ražoju mācību grāmatas. Vai tas ir jādara man? Vai es to pareizi protu? Mēs tiešām cenšamies, bet tā ir čamdīšanās.”



Līdzīgi izsakās arī Meļķe-Osemļjaka: “Skolotājam jābūt kā cirka māksliniekam, jāsaprot, kā to stundu veidot. Cik liels ir papildu darbs pedagogam! No valsts puses – mums ir jārealizē standarts, bet nevar katru dienu pedagogs lasīt pa 55 grāmatām. Var prasīt no mums daudz, bet jābūt pretī atbalstam. Runa nav tikai par naudu, bet ikdienas atbalstu. Es to vien daru, kā ražoju materiālu, bet tā tam nevajadzētu būt. Un tāpēc pedagogi izdeg. Mēs skrienam pakaļ reformām, bet aizmirstam, ka izglītības joma ir ļoti konservatīva sistēma un ieviest reformas nevar ātri, jo rezultātu redzēsim tikai pēc 10 gadiem. Skaidrs, ka vērtība tam visam jau kaut kad būs, bet par kādu cenu. Šobrīd saraustām bērnus. Tā nav laba prakse no pedagoģijas viedokļa. Protams, kā mākam, tā realizējam arī šo reformu, ja reiz tā ir nolemts.”