Latvijas Universitātes profesore Iveta Ķestere kādā no intervijām uzsvēra nozīmīgu aspektu: izglītības vēstures pētniekam ir atbildība gan pret izglītību, gan vēsturi. Jāatceras, ka pēdējā nav tikai fakti, bet arī to interpretācija. Līdz ar to vēstures izglītības mērķis būtu sabalansētas faktu zināšanas un to interpretācija, izmantojot “aculieciniekus”, proti, oriģinālavotus, kā arī pielietojot vēsturiskās domāšanas teorētiskās koncepcijas. Nevis tikai iemācīties vēstures faktus, lai tos pēcāk lietotu bez kritiska izvērtējuma.