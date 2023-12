Nomaļāka skola nozīmē mazākas izredzes? Nevienlīdzīgās izglītības loterija

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir teju vai zīmols, ja raugāmies, cik regulāri šī skola ģimnāziju kategorijā ir reitingu augšgalā. Turklāt arī vairāki “Delfi” avoti šo skolu min kā atspērienu tālākam prestižam izglītības posmam. Taču, kā izriet no skolas direktora Māra Braslas skaidrotā, šajā ģimnāzijā nav sapulcējušies tikai rīdzinieki. “Ģimnāzijā mācās skolēni no ļoti dažādām skolām. 681 skolēns deklarēts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, 360 skolēni – citās pašvaldībās,” viņš paskaidro. Tomēr izcilākie mācībspēki, kā atzīst Kalvāns, gan sakoncentrēti tieši Rīgas un Pierīgas apkaimē. Ja pieņem, ka Latvijā ir aptuveni 500 fizikas skolotāju, tad izcili ir vien neliela daļa no viņiem – 20 vai 30. “Tam ir dažādi parametri – gan viņu temperaments, gan pieredze, viņu pašu sociālekonomiskais stāvoklis. Viņu personība, ieinteresētība, subjektīvie faktori. Pat ja (visi skolotāji) strādā līdzīgās skolās, viņiem maksā vienlīdz labi, mēs nepanāksim, ka tādi līderi būs puse no visiem,” turpina Kalvāns. Savukārt profesijas līderi, izcilie skolotāji arī vēlas strādāt ar jauniešiem, kas vairāk ir mācību procesa partneri, ne apmācāmie. Tas viss veicina to, ka izcilie mācībspēki zināmā mērā koncentrējas Rīgas un Pierīgas apkaimē, izriet no Kalvāna stāstītā. Secīgi šie mācībspēki arī skolas padara vilinošākas jauniešiem un viņu ģimenēm, kas vēlas redzēt augstus mācību sasniegumus.



Mācības Rīgas labākajās skolās ir ekskluzīva iespēja. Piemēram, RTU Inženierzinātņu vidusskolā, kas skolu reitingos arī ir pašā augšgalā, rēķina, ka uz vienu vietu skolā pretendē desmit jaunieši. Kā norāda skolas direktore Liene Fjodorova, iestāšanās ceļi ir trīs. Pirmais – godalgas atklātajā inženierzinātņu olimpiādē. Otrais – iestājpārbaudījumā iegūts augsts rezultāts. Trešais – divas godalgotas vietas valsts trešā posma olimpiādēs šādos mācību priekšmetos – fizika, ķīmija, bioloģija, informātika un programmēšana. Pretendentu skaits uz vietu skolā arī rāda – kāds no faktoriem, kas veido skolēna sniegumu, vai to apvienojums radīja atšķirīgas iespējas skolā arī iestāties.