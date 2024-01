Ķīmiju māca skolas medmāsa, matemātiku – bibliotekāre. Skolotāju trūkums Latvijā ir kritisks

Nonākot īstajā darba vidē skolā, daudziem jaunajiem skolotājiem atveras acis un nokrīt rozā brilles, ieraugot skarbo realitāti. Bērni ir nepaklausīgi, skolotāja iespējas viņus savaldīt – ierobežotas. Tāpat uzreiz top skaidras lietas, kurām augstskola nav sagatavojusi, un tā arī nevar iziet cauri visiem iespējamiem scenārijiem un situācijām, kādas skolotājam jārisina savā darbā, daudzi risinājumi jāizdomā uz vietas pašam. “Pēc manas pirmās darba dienas man bija tik liels šoks, ka asarās biju gatava rakstīt atlūgumu. Nolēmu, ka es nepalikšu šajā skolā strādāt. Bet prakse bija jāiziet, lai to ieskaita, tāpēc paliku vismaz līdz 1. semestra beigām. Varbūt skola no skolas atšķiras, bet mans sapnis vienmēr bija strādāt ar gudriem, talantīgiem bērniem, ar kuriem varētu diskutēt un apspriest kaut kādus jautājumus, bet tas, ar ko es saskāros, liecina par kaut ko citu. Bērni nesaprot pat elementārākos uzdevumus,” savu pirmo pieredzi atceras vēstures skolotāja Tatjana.



Arī topošā matemātikas skolotāja Indra Pelša (20), kura jau paralēli strādā skolā, norāda, ka, nākot studēt, daudzi varbūt pat nedomāja, kāda ir emocionālā vide skolotājam darbā. “Kad es gāju uz šo profesiju, tas man bija kā aicinājums, jo es gribēju tiešām strādāt ar bērniem, man nebija svarīgi dzīvē pelnīt miljonus, bet tā attieksme, kāda ir pret skolotāju ne tikai stundā, bet arī no vecāku puses... Vecākiem jāmāca bērniem arī cieņa. Es šeit esmu, lai jums kaut ko iemācītu, nevis klausītos murgus un apvainojumus. Ja dienas beigās skolotājam jāiet mājās un jādomā, kā savākties un iet nākamajā dienā uz darbu, tad es nezinu, cik tālu mēs vispār iesim. Arī vecākiem jāpadomā, nevis tikai kliegt, kāpēc skolotāji to un to pieprasa, bet padomāt, kā audzina savu bērnu un ko paši dara. Visi var paskatīties līdzi bērnam to pašu reizrēķinu,” viņa pauž.



Savukārt Sanda Bembere-Širokova (30) sajutusi aicinājumu mainīt grāmatveža-nodokļu konsultanta profesiju un kļūt par matemātikas skolotāju. Tāpēc viņa sevišķi uzsver, ka iekļaujošās izglītības konceptā ir daudz robu, kas liek skolotājam katru stundu risināt 15 dažādas bērnu problēmas, nevis viņus kvalitatīvi mācīt.