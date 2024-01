Skolotāja darbs šķērsgriezumā – žonglēšana starp stundu vadīšanu, gatavošanos un pasākumu organizēšanu

Cenšas visu pagūt klasē



Pēc pēdējām reformām mācību priekšmets “Vēsture” tika pārveidots par “Sociālās zinības un vēsture”, tāpēc Sarmīte mainījusi pasniegšanas stilu, jo “akcenti un prasības tagad ir citi”. Sākumā aprast ar jauno programmu un kārtību nemaz nebijis tik viegli. “Mums tika iedota jaunā programma, kur sarakstīti mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti un no tā visa skolotājam bija jāizvēlas to, kas viņam šķiet svarīgāks. Uzsvēršu tieši vārdu “šķiet”. Skolotājam arī pašam jāizvērtē, kad kas tiek mācīts, kad kas tiek atkārtots un nostiprināts. Tas atkarīgs no tā, kuras tēmas šķiet svarīgākas pašam skolotājam. Programma ir ļoti plaša, tāpēc skolotājam pašam jāsaprot, uz ko jāliek akcenti. Protams, tur ir sava daļa subjektivitātes. Sākumā, kad parādījās šis jaunais kurss, bija ļoti grūti. Man gan jāsaka paldies sociālo zinību skolotājiem, kuri publicēja materiālus “Skola 2030” ietvaros. Bija, uz ko paskatīties, bija, no kā mācīties,” par jauno programmu stāsta Sarmīte.



Šobrīd skolotāja pienākumos ietilpst arī mācību materiālu meklēšana un pielāgošana jaunajai programmai, par ko nekas papildus netiek piemaksāts. Sarmīte saka, ka pašai materiālu sagatavošana neprasa lielu piepūli, bet, piemēram, matemātikas skolotājiem nākas meklēt pat ļoti vecās grāmatās.



Sarmīte uzskata, ka viņas ikdienā grūtākais ir apvienot vēstures notikumus un faktus ar mūsdienu reālijām – to, ko mēs redzam ikdienā. “Es visu laiku cenšos vēsturi mācīt caur šodienas notikumiem. Piemēram, karš starp Palestīnu un Izraēlu. Mēs izpētām, no kurienes nāk šis konflikts, kā tas attīstījies laika gaitā, un to visu salīdzināt ar to, kā tas tiek atspoguļots dažādos ziņu avotos. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Lieku skolēniem veidot savus pārspriedumus esejas formā, kas balstās uz vismaz trīs dažāda veida informatīvajiem avotiem. Tie ir klases darbi. Kurš nepaspēj, protams, ir spiests pabeigt mājās un nodot vēlāk. Bet es plānoju darbu tā, lai viss tiktu izdarīts klasē. ”