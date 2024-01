2022. gada 29. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Pāreja tiek īstenota trīs gadu laikā.



No 2023. gada 1. septembra mācību process tikai latviešu valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai latviešu valodā uzsāks 2., 5. un 8. klases skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra pievienosies arī 3., 6. un 9. klase.



Skolās, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu, jau no 2019. gada 1. septembra 1.–6. klases skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasei – vismaz 80% apmērā, bet vidusskolas posmā 2019./2020. mācību gadā sākas pakāpeniska pāreja, lai latviešu valodā bērni apgūtu visus mācību priekšmetus.



Rīgas 72. vidusskolā, kas īsteno pāreju uz mācībām latviešu valodā, mācās vairāk par 1200 skolēniem un strādā vairāk par 100 skolotājiem, šī ir viena no daudzām skolām, kas šogad uzsāka pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā.