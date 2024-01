Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (The Programme for International Student Assessment (PISA)) vērtē 15 gadus vecu skolēnu zināšanas un prasmes matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnē.Latvija piedalās PISA programmā kopš 2000. gada. Pētījumā par 2022. gadu piedalījās 5373 skolēni, kas dzimuši 2006. gadā un mācās ne zemāk par 7. klasi. 86% gadījumos tie bija devīto klašu skolēni.Salīdzinot ar 2018. gadā veikto pētījumi, Latvijas skolēnu vidējie rezultāti matemātikā 2022. gadā samazinājušies. Tie gandrīz nav mainījušies lasīšanā, bet dabaszinātnēs skolēnu rezultāti ir paaugstinājušies.Latvijas skolēniem ir augstāki rezultāti matemātikā un dabaszinātnēs nekā OECD valstīs vidēji, un tuvu OECD vidējam rādītājam lasīšanā.Pētījums 2022. gadā notika 37 OECD valstīs un 44 partnervalstīs, visā pasaulē tajā piedalījās 690 000 skolēnu. Sīkāk par to, kā veicās Latvijas skolēniem, var apskatīt šeit