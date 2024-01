Pārtrumpojuši arī somus. Kā Igaunijas izglītības sistēmai izdevās kļūt par labāko Eiropā

“Daudzi jaunie cilvēki saka, ka viņi neizvēlēsies šo ceļu, jo kļūšanā par skolotāju viņi neredz nekādu labumu. Tagad tas ir ļoti sarežģīti,” komunikāciju ar nozares ministriju raksturo Isats. Šobrīd arodbiedrībā ir 25% skolotāju, tomēr viņi ir pārliecināti, ka biedru skaits pēc streika pieaugs.



Komentējot briestošo streiku, ministre Kallasa norāda, ka nauda ir tikai simbols, bet reālā problēma ir citur. “Skolotāju streika Igaunijā sarunas ir par atalgojumu, bet patiesībā galvenā problēma, ko skolotāji vēlas, lai mēs atrisinām, ir darba pārslodze. Viņi vēlas, lai būtu konkrēti noteikumi par minimālo stundu skaitu un pārējo, kas ir papildus. Tas šobrīd nav konkrēti atrunāts, tāpēc skolotāju darba stundas velkas garumā. Izvēloties šo profesiju, viņi izdeg ļoti ātri. Tas ir galvenais pārrunu fokuss šobrīd,” klāsta ministre.



Uz jautājumu, kā to plāno risināt, viņa atbild, ka ministrija šobrīd strādā pie skolotāju karjeras sistēmas pilnveidošanas, lai būtu skaidri līmeņi, paveicamie uzdevumi un samaksa par tiem. Tāpat izstrādes procesā ir plāns par skolotāju asistenta pozīcijas izveidošanu. Arodbiedrība atbalsta šo ideju, tomēr skeptiski raugās uz īstenošanu un to, cik finanšu līdzekļu ir paredzēts.



Vaicāta, vai skolotāju pārslodzi neietekmē viņiem dotā brīvība visu izlemt pašiem, kas uzliek lielāku slodzi, gatavojot sev mācību materiālus, Kallasa saka, ka tas ir nedaudz saistīts. “Tas ir saistīts ar faktu, ka skolotājiem ir tiesības pašiem izveidot savus mācību materiālus, un tas prasa papildu laiku. Nevar vienkārši paņemt mācību grāmatu un strādāt. Mūsdienās vajag strādāt ar ikkatru no 25 bērniem klasē. Jāpārliecinās, ka katrs no viņiem attīstās. Nevar ignorēt, izmest no klases, ielikt sliktas atzīmes un pateikt, ka viņš nemācās un es neko nevaru izdarīt. Skolotāji vairs tā nevar. Ir ukraiņu bēgļu bērni, bērni ar īpašām vajadzībām,” viņa uzsver iekļaujošās izglītības nozīmi, ar ko arī ir jārēķinās. “Tas ir noteikumos skolotājam: pārliecināties, lai katrs bērns apgūst programmu. Skolotāju darba prasību regulējums veido šo darba pārslodzi.”



Voltri vērš uzmanību uz problēmu nākotnē, ja situācija netiks risināta šobrīd.