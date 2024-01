Somi cer uzrāpties atpakaļ tronī. ‘Delfi’ reportāža no savulaik labākās izglītības sistēmas pasaulē

Jaunajai skolas ēkai ir pieci stāvi. Katrā vismaz pieci mācību priekšmetu kabineti. Vairums kabinetu ir pielāgoti skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Proti, tajos ir nepieciešamās dzirdes ierīces. Katrā stāvā ir placis, kur skolēniem atpūsties vai mācīties brīvajos brīžos, un arī mantu skapīši.



Trešajā stāvā mācās dabaszinātņu mācību priekšmetus. Nule beigusies bioloģijas nodarbība. Ar skolēniem strādāja divi skolotāji – Soili Pellinena (Soili Pellinen) un Konsta Uimonens (Konsta Uimonen). Abi ir zinātnieki. Piemēram, Konsta studējis neirozinātni. Pedagoģiju mācījies klāt. Visiem skolotājiem Somijā ir maģistra grāds. To prasa likums.



Aiz klases telpas ir skolotāju laboratorija. Gar sienām esošajās stikla vitrīnās mazos trauciņos novietoti ķīmiskie šķidrumi. Noprotams, ka skolotāja gatavojas nākamajai mācību stundai – uz vienas no virsmām ir paplāte ar koniskās kolbās sapildītu tirkīzzilu šķidrumu. Skolēnu auditorijās ir pakarināti viņiem paredzētie baltie halāti un aizsargbrilles, desmitiem mikroskopu un cita mācībām nepieciešama atribūtika.



HDV mācās aptuveni 1000 skolēnu. Tā ir liela skola, teic direktore Kaisa Tika (Kaisa Tikka). Šajā izglītības iestādē uzņem aptuveni trešo daļu no tiem, kas te iecerējuši mācīties. Kāds skolēns uz šo skolu brauc no Porvo (Porvoo), ciema Somijas dienvidu krastā. Skolēns ceļā turp un atpakaļ dienā pavada aptuveni 45 minūtes. Cits skolas dēļ uz Helsinkiem pārcēlās no Inari. Tas ir ciems Lapzemē, vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no galvaspilsētas.