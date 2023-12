“Dievu dievs”. Tā K.I.D. nometnes direktoru Dmitriju Bočarovu, vidēja auguma bārdainu vīrieti, aprakstīja viena no K.I.D. dalībniecēm. Viņš bija centrā visam – nometnēm, pasākumiem, intelektuālajām spēlēm. Tostarp tad, kad vairākas jaunas sievietes saskārās ar seksuālo uzmākšanos. Kā noskaidroja pētījuma autores, arī pats Bočarovs sagādājis nepatīkamus brīžus vairākām jaunām sievietēm – nometņu dalībniecēm.

Ar bērniem un jauniešiem Bočarovs, tagad 42 gadus vecs vīrietis, strādā ļoti sen. Daudzus gadus organizē fizikas olimpiādes, pasniedz universitātēs. Oficiālajos reģistros redzams, ka viņš ir bijis direktors 12 nometnēm, tostarp K.I.D., viens no atslēgas cilvēkiem skolēnu prāta spēļu klubā "Kas? Kur? Kad?". Pētījumā intervētajiem jauniešiem viņš paticis – gudrs, zinošs, zinātnieks. Taču vairākas jaunietes ar laiku iepazinušas citu viņa personības daļu.

"Tas likās ļoti dīvaini, tā ļoti smagi kaut kādā ziņā. Tas nebija patīkami. Kāpēc viņš man pievērš tādu uzmanību? Kāpēc viņš tā dara? Bet es arī nepateicu, lai viņš tā nedara, es tā arī sēdēju ar viņa roku uz manām. Un es sapratu, ka arī citi to redz," atminas Jūlija.

Jūlija saka, ka to varēja būt pamanījis iepriekšējo rakstu "varonis" Vermuts jeb Pāvels Vereteņņikovs. Viņai sarunu ar Vermutu esot atstāstījis pats Bočarovs. "Un man liekas, ka Dmitrijs man par to teica, ka Pāvels viņam jautājis: "Nu, kā viņa tev patika?"(..) Un man likās tik pretīgi, ka pieauguši vīrieši spēlējas ar to uzmanības pievēršanu mazām meitenēm."