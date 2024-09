Aiz likumprojektiem, ierobežojumiem un sausiem statistikas datiem stāv reālas personības, kuru dzīves ir postītas graujošās azartspēļu atkarības dēļ. Šoreiz raidījumā " Par TO pašu " runājam ar mūziķiem Normundu Jakušonoku un Pēteri Upelnieku, kā arī politologu Andi Kudoru, kuri reiz cietuši no šīs nopietnās atkarības. Šos stāstus papildina Kapara Dvinska pieredze, kurš brīvajā laikā spēlē pokeru, un psihoterapijas un atkarību speciālistes Gunitas Gudones skaidrojumi.

Normunds raidījuma vadītājai Anitai un kolēģim Pēterim nekautrējas stāstīt arī par laikiem, kad uz spēļu zālēm devies "pa pāriem": "Blakus bija cilvēks, kas nospieda konkrētajā momentā pogu, es pēc tam devu viņam pa galvu, bet beigās savācu visu to piķi, visus tos tūkstošus un aizgāju prom." Izrādās – spēļu zālēs ir savstarpējā spēlētāju cunfte, kas viens otru pazīst, kas jau sveicinās, savā starpā tusējās. Normunds gan norāda, ka viņa azartspēļu atkarība beigusies, paprovējot tiešsaistes kazino: "Ar to arī beidzās mana tā spēļu atkarība, pazaudēju 10 000 eiro un tā..."

Savukārt psihoterapijas un atkarību speciāliste Gunita Gudone vairāk pastāsta par to, kas galu galā ir azartspēļu atkarība, un kā tā atšķiras no citām atkarībām. Psiholoģe uzbur ainu, cik tas dažkārt var būt pat vienkārši: "Sastrīdējies ar sievu, izgājis ārā, izdzēris divus aliņus un pirmo reizi mūžā cilvēks ir iegājis azartspēļu zālē. Un viņš tur jūtas kā mājās: ir patīkamās skaņas... (kas atgādina bērnībā dzirdēto). Un viss – viņš ir atkarīgs. Ne jau ar pirmo reizi, bet viņš sajūtas, ka tā ir vieta, kur mani mīl. Tas ir stāsts par azartspēlēm."

Pēcvārdā viesi izsakās arī par to, kas nav kārtībā valsts sistēmā. Azartspēļu atkarīgajiem jau vairākus gadus ir iespēja pierakstīties Pašatteikušos personu reģistrā, lai atturētu sevi no spēlēšanas. Šogad februārī šāds aizliegums ir reģistrēts vairāk nekā 30 tūkstošiem cilvēku. "Labi, cilvēks sevi tur ieliek, uz mirkli ir apzinājies to problēmu, bet nu diezgan elementāri mūsdienās ir atrast veidus, kā... Man tā sajūta ir tāda, ka šobrīd valsts uz azartspēļu problēmu, kā to risināt, skatās šādi – ja tā būtu ģimene, kur azartspēļu problēma ir bērns, kas slikti uzvedās, tad ieliekam viņu blakus istabā, aiztaisām durvis un uzskatām, ka viss ir kārtībā," komentē Dvinskis.