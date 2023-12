9. decembrī gan lieli, gan mazi tiek aicināti atklāt to, kas patiešām svarīgs, aizraujošā muzikālā piedzīvojumā “Muš(-ūž)īgais lidojums”. Šī bērnu opera stāsta par Liepājā dzīvojošu mušu, kura uzzina, ka mušas vidējais dzīves ilgums ir vien 28 dienas. Viņa nepavisam nav mierā ar tik īsu mūžu, tādēļ izlemj darīt visu, lai kļūtu mūžīga.



16. decembrī uz “Lielā dzintara” skatuves ar īpašu svētku programmu uzstāsies pasaulslavenais Londonas gospeļkoris, kas jau vairākus gadu desmitus ierindojies pasaulē labāko profesionālo koru sarakstā, gūstot arī augstus panākumus Lielbritānijas talantu šovā “Britain’s Got Talent”.



28., 29. un 30. decembrī nedrīkst palaist garām Liepājas simfoniskā orķestra Vecgada koncertus, kuros galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā kopā ar dziedātāju Marlēnu Keini un ukraiņu vijolnieku Dmitro Tkačenko atskaņos gan ugunīgu un dzirkstošu spāņu komponistu mūziku, gan spāniskas melodijas no franču komponistu Morisa Ravēla, Žorža Bizē zelta repertuāra.



Decembrī “Lielajā dzintarā” koncertēs arī iemīļotais mūziķis Igo un mūziķu apvienība “Tev tuvumā”. Savukārt mazos klausītājus īpašā Jaungada koncertuzvedumā priecēs lapsiņa Tuta ar radošo komandu “Tutas lietas”.