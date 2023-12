Ģimenes draugi labprāt brauc ciemos uz Liepāju – ja vasarā viņus aicina pludmale, tad ziemā sākas kultūrtūrisms – braucieni uz teātri un koncertiem, kas "Lielajā dzintarā" dažkārt ir vieglāk pieejami nekā galvaspilsētā.



"Province ir prāta stāvoklis. Cilvēkiem, kuri uztraucas, ka izkritīs no aprites vai ka aprite ir iespējama tikai kādā ģeogrāfiskā centrā, tā ir domāšanas problēma. Es nezinu, kā šajā mazajā, mazajā valstī var izkrist no kaut kādas aprites. Pāris stundu – un tu esi Rīgā, vēl pāris stundu – un esi atpakaļ. Tu visu vari paspēt," saka Gatis, atbildot tiem, kas domā – dzīve ārpus galvaspilsētas nozīmē "izkrišanu no aprites".