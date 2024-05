Kopējā lauksaimniecības politika šodien un nākotnē

Tiešmaksājumu izlīdzināšanas karstais kartupelis

Panākt reālu tiešmaksājumu izlīdzināšanu – tam ir jābūt vienam no galvenajiem nākamā sasaukuma Latvijas eiroparlamentāriešu uzdevumiem, taču tas nebūs viegli. Pirmkārt, šobrīd ir milzīgas neskaidrības par nākamā daudzgadu budžeta apmēru. Pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Parlaments to vēlētos redzēt lielāku nekā iepriekšējo, taču tikpat skaidrs ir arī tas, ka dalībvalstīm, it sevišķi neto maksātājām, nav lielas vēlmes palielināt savu iemaksu apjomu. Gadījumā ja netiks panākta vienošanās par Eiropas Savienības budžeta palielināšanu, visiem Eiropas lauksaimniekiem būs lielas grūtības lauksaimniecības finansējumu noturēt esošajā līmenī, kas reizē arī būtiski apgrūtinātu tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Ja vienošanās par Eiropas Savienības budžeta palielināšanu un papildu finansējumu lauksaimniecībai tiktu panākta, Baltijas lauksaimniekiem tā būtu lieliska iespēja kopā ar savu valstu deputātiem pieprasīt lielāku piešķīrumu tiešmaksājumu izlīdzināšanai. Jāsaka, ka Baltijas lauksaimniekiem ir vēl viena iespēja panākt vienlīdzīgus spēles noteikumus, – ja Eiropas Savienība lems par paplašināšanos un potenciālu Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, tad, ņemot vērā milzīgās lauksaimniecības zemes platības Ukrainā, pavisam iespējama ir lauksaimniecības atbalsta reforma, pilnībā atvadoties aizvēsturiskām finansējuma aprēķināšanas formulām visām dalībvalstīm un nākot klajā ar jaunu, godīgu piedāvājumu lauksaimniecības atbalstam turpmāk.

Zaļais kurss lauksaimniecībā

Kaut arī šķietami neapstādināms, sastopoties ar ienākumu kritumu, karu un pārtikas ķēžu pārrāvumiem, Eiropas zaļais kurss zemkopības sektorā ir būtiski mazinājis tempus. Pārmaiņas novērojamas arī Eiroparlamentā – politiskās grupas, kas iepriekš bijušas gana zaļas, šobrīd kažoku sāk mest uz otru pusi, augstāk par zaļā kursa mērķiem nostādot tādus mērķus kā pārtikas drošība un pieejamība. To mēs redzam arī pavisam praktiski, piemēram, Eiropas Parlamenta balsojumā par regulu, kas noteiktu Baltijas lauksaimniekiem neproporcionāli lielus augu aizsardzības līdzekļu mazināšanas mērķus, ignorējot kaut vai to, ka Baltijas, tostarp Latvijas, lauksaimnieki jau šobrīd tos lieto ievērojami mazāk, nekā to dara vidēji Eiropā. Tomēr būtu pāragri domāt par zaļā kursa pazušanu no Eiropas Savienības politiskās dienaskārtības. Lielā mērā lauksaimnieki paši no tā varētu būt zaudētāji, jo lauksaimniecība ir nozare, kas pirmā izjūt klimata vai vides stāvokļa pasliktināšanās negatīvo ietekmi. Nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma uzdevums būs Eiropas zaļo kursu pārveidot no utopiska, nereāla un ideoloģiska vēlmju saraksta par praktiski īstenojamām un reālistiskām nostādnēm. Taču jāpatur prātā, ka tas būs iespējams tikai tad, ja Eiropas Parlamentā ievēlēsim pārstāvjus, kuri ir gatavi meklēt reālus problēmu risinājumus, nevis vieglu sirdi atbalsta regulas, kuras paredz Latvijā applūdināt tūkstošiem hektāru zemes. Latvijas lauksaimniecības nozarei ir svarīga stabilitāte un paaudžu maiņa, tādēļ lauksaimniekiem ir jābūt paļāvībai uz nākotni un to, ka gan Latvijas, gan Eiropas lauksaimniecības politika būs ilgtspējīga, taisnīga un saprātīga.