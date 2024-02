Ja vannasistabas uzlabošana ir tava Jaunā gada apņemšanās, tad mums ir labas ziņas – vari to izdarīt, netērējot daudz līdzekļu vai sava laika. IKEA interjera dizainers dalās ar vienkāršiem padomiem un ieteikumiem, kā veikt nelielas izmaiņas, kas var dot būtisku efektu, nodrošinot vairāk vietas dažādu priekšmetu uzglabāšanai un atsvaidzinot vannasistabas izskatu.

IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus dalās ar vienkāršiem un pieejamiem paņēmieniem, kā atsvaidzināt vienu no mazākajām telpām mājās – vannasistabu. Dažus no ieteiktajiem risinājumiem iespējams atrast IKEA par jaunu, zemāku cenu: lai nodrošinātu pieejamību pēc iespējas vairāk cilvēkiem, IKEA no 1. februāra samazinājis cenas vairāk nekā 1000 interjera preču.

3. Mazini nekārtību . "Viena no visbiežāk sastopamajām parādībām vannasistabās ir higiēnas piederumu novietošana uz vannas malas vai dušas grīdas. Ja vannasistaba ir maza, nekārtība ir vēl pamanāmāka. Šādi telpā tiek radīta vizuāla nekārtība, nemaz nerunājot par to, ka tādējādi tiek paildzināts telpas tīrīšanas laiks. Ātrs risinājums dažu eiro vērtībā var būt vannasistabas sienām paredzēti mantu uzglabāšanas produkti," – stāsta interjera dizainers Rimkus.

IKEA samazina cenas



Ar mērķi veicināt labāku ikdienas dzīvi daudziem cilvēkiem, IKEA no 2024. gada februāra samazinājis cenas vairāk nekā 1000 preču. Cenas tiks samazinātas ievērojamai mājokļa mēbeļu klāsta daļai, aptverot simtiem preču dažādās kategorijās – sākot no tādām ikoniskām mēbelēm kā dīvāni, atpūtas krēsli, dažādi uzglabāšanas risinājumi un beidzot ar interjera priekšmetiem. Piemēram, cena kastei DRONA samazināta no 3,99 eiro līdz 2,99 eiro, plauktam KALLAX – no 44,99 eiro līdz 39,99 eiro, kumodei ar atvilktnēm MALM – no 59,99 eiro līdz 49,99 eiro, rakstāmgaldam MICKE – no 99 eiro līdz 79 eiro. Tie, kas vasaras sezonai sāk gatavoties laikus, atradīs NÄMMARÖ kolekcijas preces par zemāku cenu. Cenas tiks samazinātas arī dažādiem guļamistabas tekstilizstrādājumiem, piemēram, siltajai segai SMÅSPORRE, kā arī rāmim TROFAST un daudziem citiem mājas interjera risinājumiem.