Gatavot garšīgāk un daudzveidīgāk nav sarežģīti, ja ielāgo pamatus un izvēlies dažādus produktus. Ja katru dienu ēdīsi vien makaronus ar gaļu, tas nebūs veselīgi. Jaunu garšu ceļojumā aizvedīs arī garšvielas – nevairies izmantot kaltētus garšaugus un to maisījumus, neapstājoties tikai pie sāls un pipariem.



Svešo nosaukumu dārgākos graudaugus droši var aizstāt ar grūbām, dažādiem putraimiem, kuskusu, pat rīsiem vai maziem makaroniem. "Rimi Gardēdis" un šefpavārs Normunds Baranovskis iesaka salīdzinoši dārgākas zivis pirkt tad, kad tām ir akcija, nopirkt veselu zivi un izfilēt. Jebkura cita zivs no saldētavas arī būs laba un lēta alternatīva, tikai svarīgi atcerēties, kā to pareizi atlaidināt – ieliec uz nakti ledusskapī, lai tā lēnām atkūst.



Domājot ne tikai par ģimenes budžeta, bet arī planētas saudzēšanu, laba alternatīva maltajai gaļai ir sojas graudi. Šis produkts ir uz pusi lētāks un dabai draudzīgāks, turklāt to var ilgāk uzglabāt ledusskapī.