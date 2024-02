Runājot par tiem produktiem, kuriem vienmēr jābūt mājās, Baranovskis vispirms aicina domāt par saldētavas saturu – piepildi ar dārzeņiem, ogām, sēnēm, kā arī nesmādē saldētas gatavās maltītes. Pa rokai turi arī ātri pagatavojamus graudaugus – kuskusu, bulguru, dažāda veida makaronus. Šefpavārs aicina arī neaizmirst par stabilu garšvielu plauktiņa sastāvu – buljona kubiņiem, garšvielu maisījumiem gaļas un dārzeņu ēdieniem u. tml. Tad vienmēr maltīti varēsi pagatavot ātri un garšīgi!



Ielāgo – mājās krājumus veido no produktiem, kurus tiešām ikdienā patērē. Ar lielu atlaidi vērts pirkt produktus ar ilgu derīguma termiņu – konservējumus, visus sausos produktus (no miltiem līdz rīsiem un citiem graudaugiem), kaltētus pākšaugus, cepumus un visu, ko lieto ļoti bieži. Ideāli to visu pirkt, ja ir patīkamas atlaides!