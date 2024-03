Radoši vecāki vienmēr atradīs veidu, kā bērniem iemānīt kādu papildu dārzeni. Tāds ir arī vakariņu plāns, iedvesmojoties no " Rimi Gardēži " šefpavāra Normunda Baranovska. Maltās gaļas un dārzeņu mērcei izmantošu kulinārijas auzu krēmu, jo viens no bērniem nevar lietot laktozi saturošus produktus. Auzu krēmam ir arī savs labums – tas ir biezāks, mērce izdodas tumīgāka, tāpēc nevajadzēs pievienot miltus.Tā kā viens no mūsu ģimenes mērķiem ir samazināt izdevumus par našķiem, pagatavoju arī ļoti vienkāršus gardumus visai nedēļai.