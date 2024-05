Eva Johansone divtūkstošo gadu sākumā bija viena no izteiktākajiem jaunatnes balss pārstāvjiem Latvijā, kura ar savu darbu un iniciatīvām spēja iedvesmot un mobilizēt jauniešus aktīvai iesaistei Eiropas un vietējos politiskajos procesos. Kā Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) priekšsēdētāja no 2002. līdz 2006. gadam viņa enerģiski veicināja izpratni par Latvijas iestāšanās nozīmi ES un par iespējām, kas pavērsies Latvijai šīs dalības rezultātā. No 2007. līdz 2009. gadam, turpinot darbu kā LJP prezidente, Eva Johansone aktīvi turpināja strādāt pie jauniešu izglītošanas ES jautājumos, kā arī darbojās pie Jaunatnes likuma un valsts jaunatnes programmas izstrādes, kur viņa efektīvi pārstāvēja jaunatnes organizācijas intereses.