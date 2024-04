Pēdējo gadu laikā mainījusies kā pircēju, tā uzņēmēju domāšana – sākot no kvalitatīvāku produktu izvēles līdz pat pieprasījumam pēc ilgtspējības. Mazliet citādi ir tiem e-komersantiem, kas pārdod netaustāmu produktu, piemēram, apdrošināšanu. Šāda veida uzņēmējdarbībā klientu servisam ir neatsverama loma, norāda Viesturs Kančs. Piemēram, "Balcia" tiecas ne tikai punktu pa punktam izskaidrot sava produkta – apdrošināšanas – priekšrocības, bet arī klientu pieteiktās atlīdzības prasības izskatīt un izmaksāt maksimāli ātri. "Un tad mēs zināsim, ka, jā, šim cilvēkam bija laba pieredze, visticamāk, ko mēs arī redzam, viņš, balstoties uz šo pieredzi, iegādāsies vēlreiz," stāsta Kančs.



Gadās arī sliktas pieredzes, kas var aizbaidīt pastāvīgo klientu. Šeit Ineta Bukele dalās savā pieredzē, kad pie kāda e-komersanta iegādājusies ļoti vienkāršu lietu – lūpu balzamu. Nelielais priekšmets, kas ietilpst plaukstā, pakomāta nodalījumā viņu sagaidījis, iepakots lielā A4 formāta kastē. "Es, cilvēks, kurš domā par ilgtspēju un par to, ka nav jāpārvadā gaiss, tomēr sagaidīju, ka šis iepakojums no šī e-komercijas veikala būs mazāks. Līdz ar to es zinu, ka šajā e-komercijas veikalā vairs neko neiegādāšos, jo vilšanās patiesībā ir lielāka par to foršo sajūtu, ko lūpu balzams dod," teic Bukele.



Niansēm ir ļoti liela loma. Un arvien vairāk cilvēku ir svarīgs tieši iepakojuma aspekts. To "Mēness aptiekas" interneta veikala klientu vidū novērojusi arī Sniedzīte Vilmane. Viņa atminas kādu gadījumu, kad klientu servisā vērsies pircējs, kurš vēlējies atgriezt tieši saņemto produktu iepakojumu – kasti. "Klienti prasa, lai būtu atbilstošs iepakojums, klienti prasa, lai nebūtu plastmasa. Mūsu pieredzē tas bija pirmais tāds gadījums. Mēs patiesībā nezinājām, ko darīt, kad klients jautāja: "Sakiet, lūdzu, kur es varētu atgriezt izmantoto iepakojumu?"" stāsta Vilmane. Šādas situācijas motivē uzņēmumu ne tikai pielāgoties klienta vēlmēm, bet arī domāt ilgtspējīgi.