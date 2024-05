Kā saimniekot Lucavsalas mazdārziņā, kas katru gadu applūst?

"Mūsu saimniecībā ir vis kaut kas, kam es cenšos izlikties, ka man ir zaļie pirkstiņi," smejas Madara. Neskatoties uz to, viņas dārzā ir konteinerdobes, lai labumi augtu ne tikai skaisti, bet izvairītos no nezālēm. Turklāt Madaras zaļais ieradums, kuru mantojusi no vecvecākiem un vecākiem, ir – sakrāt olu čaumalas, lai pēcāk samaltu un piebarotu mazdārziņa augsni.



Ir dažas lietas, ar kurām vienkārši ir jārēķinās, ja saimnieko Kazas sēklī. Plūdu laikā mulča var aizpeldēt. Šķūnītis atrasties ūdenī, viss izskaloties. Tam pielāgoties var, ja dobēs stāda augus izdzīvotājus, lai rītā un vakarā nav jāuzmana katra lapiņa.