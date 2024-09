Arhitektūras pētnieks Jānis Dripe savā jaunajā grāmatā "Kultūrtelpa. 21. gadsimta būves" Valmieras "Kurtuvei" veltītajā sadaļā uzsver, ka "tik operatīva jaunās skatuves izveide bija iespējama, vien pateicoties labai sadarbībai starp pilsētas domi un teātra vadību". Jautāta, kas ir labas sadarbības pamatā, teātra direktore stāsta: "Skaidrs bija tas, ka teātrim nav kur palikt un tā ir bezizejas situācija. Nācās piestrādāt, lai paskaidrotu, ka teātris nevar iet vienkārši uz kādu kultūras namu pilsētas pievārtē. Lielākais uzdevums bija pārliecināt, ka teātrim šobrīd ir vajadzīga cita veida skatuve. Mēs esam pietiekami izauguši no kultūras nama skatuves, kur skatītāji sēž vienā līmenī un skatuve ir mazliet augstāka. Arī iepriekšējā 17 gadu smagā pieredze ar spēlēšanu Vaidavas kultūras centrā bija radījusi vēlēšanos no tā atturēties. No Valmieras novada pašvaldības nāca izpratne. Tas ir rezultāts ilgai, ilgai sadarbībai ar pašvaldības domi. Deputāti nāk uz izrādēm, viņi teātri uztver kā pilsētas daļu. Tā kā tika rasts finansējums katlu mājas pielāgošanai teātrim, bija vajadzīga labā griba un brīnišķīgi Valmieras novada Būvvaldes cilvēki. "Kurtuves" tapšana bija brīnums arī tādā ziņā, ar kādu visi celtnieki metās iekšā darbā. Lielu daļu no viņiem uzaicinājām uz pirmo izrādi. Viņi par to bija ārkārtīgi priecīgi un aizkustināti. Ja tu cel teātri, tu uztver to ar misijas apziņu. Tas novērojams arī, pārbūvējot teātra ēku Lāčplēša ielā. Tas ir citādāk nekā celt veikalu. Ja vēl redz aktierus staigājam, tad celtnieki ir ļoti pacilāti – re, šis džeks no tā seriāla un šis – atkal no tā! Tas ir tik skaisti. Radot "Kurtuvi", iesaistījās neprātīgi daudz cilvēku. Pēc tam, kad bija ieliets betons, bija palikušas deviņas dienas, lai iekārtotu visu, ko tagad cilvēki šeit redz. To vajadzētu rādīt kādā vēsturiskā filmā, kādā ātrumā visu varēja izdarīt!"