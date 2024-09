Oho! Tā bija pirmā reakcija, izņemot no kastītes jauno "Huawei Watch GT 5" zeltīto viedpulksteni. Tas izskatās pēc īsta pulksteņa, bija nākamā doma. Patiesi, veidojot jauno sēriju, "Huawei" turpina sekot pērn prezentētajam sauklim "Fashion Forward" un modes un tehnoloģiju simbiozē ļoti iedvesmojies no pulksteņu dizaina labākajiem paraugiem. To nevar nenovērtēt.