Daudzās pasaules valstīs rīts saistās ar kafijas tasi, kas simbolizē dienas sākumu. Tā ir tradīcija, kas ir pazīstama ikvienam visā pasaulē. Lai gan daudzi arvien biežāk dzer šķīstošo kafiju, tikai retais zina, kādi kafijas veidi visbiežāk ir tasītē, kāds ir šķīstošās kafijas pagatavošanas process un kāda pagatavošanas metode visbiežāk tiek izmantota. Par to, kā top viens no pasaulē populārākajiem dzērieniem, runājām ar Mildu Žemaitieni (Milda Žemaitienė), Nestlé Baltics kafijas biznesa vadītāju.

Kafija un tās šķirnes: kura ir pasaulē populārākā šķirne?

Pasaulē ir simtiem kafijas šķirņu, no kurām dažas ir kļuvušas par iecienītākajām, bet dažas vēl tikai gaida savu iznācienu. Lielāko daļu kafijas šķirņu veido divi galvenie kafijas veidi, kas dominē kafijas tirgū: arabika un robusta.

Arabikas pupiņas izvēlas tās maigās, augļainās un skābas garšas dēļ. Pupiņas ir lielākas, un to garša ir maigāka. Savukārt robusta šķirne ir pilnīgāka, tai piemīt zemes garša un gandrīz nekāda skābuma. Pupiņas ir mazākas, bet tajās ir vairāk kofeīna, kas piešķir intensīvāku un rūgtāku garšu.

"Interesanti, ka arabika un robusta bieži tiek jauktas kopā, lai radītu atšķirīgu, sabalansētu garšu. Arī viena un tā paša veida kafijas pupiņu garša atšķiras atkarībā no izcelsmes valsts, jo atšķiras klimats un augsne. Piemēram, Etiopijas arabika atšķiras no Kolumbijas vai Brazīlijas arabikas. Kafiju var salīdzināt ar vīnu — katra izcelsmes valsts tai piešķir unikālu garšu un aromātu, tāpēc garšu daudzveidība ir milzīga," saka M. Žemaitiene.

Šķīstošās kafijas pagatavošanas process: no kafijas pupiņas līdz tasītei

Šķīstošā kafija ir produkts, kas radies no parastās kafijas pupiņas, taču tās ražošanas process ir daudz sarežģītāks un laikietilpīgāks nekā maltas kafijas vai vienkārši grauzdētu kafijas pupiņu ražošanas process. Lai gan par šķīstošo kafiju ir daudz mītu, patiesībā šī produkta ražošanā tiek izmantotas tikai divas sastāvdaļas: kafijas pupiņas un ūdens.

Daudziem atpazīstamākā un visbiežāk dzirdētā kafijas pagatavošanas metode ir karsta ūdens pārliešana pār maltu kafiju krūzē. Šādi pagatavojot dzērienu, kafijas pupiņu šķīstošās daļiņas izšķīst ūdenī, un dzēriens iegūst kafijas krāsu. Taču šajā gadījumā tiek izšķīdināta tikai daļa no kafijas daļiņām — pārējās tiek izmestas kopā ar biezumiem, kas ir ļoti neilgtspējīgi.

"Kafijas ekstrakts nav nekas cits kā kafija, kas pagatavota parastā mokas kafijas kanniņā, taču, lai padarītu procesu efektīvāku un ekstrahētu līdz 80 % kafijas pupiņu satura, ekstrakts ir daudz stiprāks. Ražošanas procesā mēs izmantojam tikai ūdeni, dažādas temperatūras un spiedienu, bet, pateicoties mūsu specializētajām laboratorijām un zinātniekiem, mēs spējam iegūt lielāku kofeīna un citu kafijas elementu daudzumu, izmantojot mazāk ūdens un mazāk kafijas pupiņu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šķīstošā kafija ir viens no ilgtspējīgākajiem risinājumiem kafijas nozarē," stāsta Nestlé Baltics kafijas nodaļas vadītāja.

Pēdējais solis ir ekstrakta žāvēšana. Žāvēšanai tiek izmantotas divas galvenās metodes: sasaldēšana un sildīšana. Žāvēšanas procesā no kafijas ekstrakta tiek atdalīts ūdens un atlikusī viela pārvēršas granulās, kristālos vai pulverī atkarībā no izvēlētās žāvēšanas tehnoloģijas. Visos gadījumos tā ir viena un tā pati kafija, no kuras dažādos veidos ir izņemts ūdens.