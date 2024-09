Nosaukuma maiņa no "Smartpost Itella" uz "SmartPosti" ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas, ko uzņēmums īsteno, lai darbotos ar vienotu zīmolu visās valstīs. "Posti" ir vadošais loģistikas uzņēmums Ziemeļeiropā, kas pazīstams ar visaugstākajiem standartiem gan inovāciju, gan ilgtspējas jomā. Robotizētu risinājumu, ilgtspējīgu loģistikas modeļu ieviešana un mērķis – līdz 2030. gadam kļūt par bezizmešu uzņēmumu – ir mūsu nākotne," uzsver G. Mickus.

Investīcijas klientu pieredzē un loģistikas infrastruktūrā

Papildus zīmola maiņai uzņēmums plāno turpmākus ieguldījumus klientu pieredzē un loģistikas infrastruktūrā. Viens no uzņēmuma jaunākajiem projektiem ir āra paku termināļu uzstādīšana, kas sāksies šoruden. Jaunie termināļi ļaus klientiem pasūtīt un izņemt preces 24/7.

"Mums ir ļoti ambicioza stratēģija – kļūt par vienu no tirgus līderiem Baltijas valstīs. Lietotāju pieredze ir ārkārtīgi svarīga mūsu stratēģijas daļa, un gan nesenie, gan arī turpmākie ieguldījumi to atspoguļo. Mēs esam ieklausījušies savos klientos un paplašinām savus pakalpojumus, lai piedāvātu lielāku elastību. Mēs uzstādām āra paku termināļus, dodot klientiem izvēles brīvību, neupurējot kvalitāti. Temperatūras jutīgus priekšmetus, piemēram, medikamentus vai kosmētiku, joprojām var nosūtīt, izmantojot iekštelpu paku termināļus, bet citus priekšmetus var ievietot āra termināļos, kuriem var piekļūt 24/7. Mēs lepojamies ar to, ka mums ir lielākais iekštelpu paku termināļu tīkls Ziemeļeiropā, un drīz vien mēs kļūsim par vienīgajiem visās Baltijas valstīs, kas piedāvā gan āra, gan iekštelpu paku termināļus," dalās Gediminas Mickus.