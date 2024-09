Vai kādreiz ir nācies dzirdēt par šifrējošajiem izspiedējvīrusiem? Tā ir ļaunprātīga programmatūra, ko izmanto hakeri, lai vēlāk izspiestu naudu no upura. Diemžēl ikviens no mums, kas lieto mūsdienu tehnoloģijas, nav pasargāts no šī drauda. Taču vislabākais veids, kā izvairīties no kļūšanas par upuri izspiedējvīrusam, ir būt zinošam.