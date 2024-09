budžetu un segtu izdevumus, kas pārsniedz ienākumus no nodokļiem un citiem avotiem, piemēram, ieņēmumiem no valsts uzņēmumiem, dažādiem maksājumiem, ko iekasē par valsts sniegtajiem pakalpojumiem (licencēm, reģistrācijas maksām u.tml.), finansējuma, ko sniedz Eiropas Savienība vai citas starptautiskas organizācijas u.c. Valsts parāds var būt nozīmīgs instruments ekonomikas stimulēšanai, taču tas var radīt arī riskus, kas potenciāli ietekmē ekonomisko stabilitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kā veidojas valsts parāds?

Valsts parāds veidojas no budžeta deficīta, kas rodas, valsts izdevumiem pārsniedzot tās ieņēmumus. Lai segtu šo deficītu, valdība izdod obligācijas vai aizņemas naudu no finanšu tirgiem un starptautiskām finanšu institūcijām, piemēram, Eiropas Centrālā bankas. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir viena no galvenajām institūcijām, kas nosaka procentu likmes, kas ietekmē aizņemšanās izmaksas valstij.