Lenovo kā viens no pirmajiem uzņēmumiem ir pievienojies citiem tehnoloģiju nozares līderiem, kas parakstījuši brīvprātīgo apņemšanos "Secure by Design", par ko 8. maijā paziņoja ASV Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra (CISA). Saistībā ar šo solījumu, kas pašlaik attiecas uz biznesa programmatūras produktiem un pakalpojumiem, lokālo programmatūru, mākoņpakalpojumiem un programmatūru kā pakalpojumu (SaaS), tādi tehnoloģiju līderi kā Lenovo tiek aicināti labticīgi apņemties panākt uzskatāmu un izmērāmu progresu septiņās kopīgās jomās. Tās ir: daudzfaktoru autentifikācija (MFA), noklusējuma paroles, veselu ievainojamību klašu samazināšana, drošības ielāpi, ievainojamību atklāšanas politika, kopējās ievainojamības un to atklāšana (CVE) un pierādījumi par ielaušanos.