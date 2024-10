Vasaras beigās "Xiaomi" prezentēja jaunās austiņas "Xiaomi Buds 5" . Austiņas, kas maksā nedaudz mazāk par 100 eiro, ir daļēji ausīs ievietojamas ("semi in ear") austiņas, t. i., austiņas tiek ievietotas ausīs tāpat kā standarta ausīs ievietojamās ("in ear") austiņas, taču tām nav mīksto silikona uzgaļu. Šādas austiņas ir ērtākas, tās nenogurdina ausis, var tikt izmantotas visas dienas garumā. Ko nākas tādēļ ziedot? Gandrīz neko: varbūt trokšņa slāpēšanas līmenis ir nedaudz zemāks kā varētu būt, taču pavisam noteikti nepasliktinās skaņas kvalitāte.

Augstākā līmeņa skaņas dekodēšanas tehnoloģija

"Xiaomi Buds 5" ir pirmās "Xiaomi" austiņas, kas atbalsta "aptX Lossless" kodeku. Tas ir pirmais "Bluetooth" kodeks, kas ļauj bez zudumiem translēt CD kvalitātes skaņu. Visi pārējie, iepriekš radītie un līdz šim izmantotie "Bluetooth" kodeki tikai reklāmas bukletos "atbalsta" CD vai "Hi-Res" kvalitāti, jo ar to starpniecību, saspiežot pārraidīto skaņu, kvalitāte tiek vairāk vai mazāk zaudēta. Lai pārraidītu skaņu ar "Bluetooth" savienojuma starpniecību, no skaņas saspiešanas nevar izvairīties. Laika gaitā process ir kļuvis aizvien efektīvāks, taču "aptX Lossless" šobrīd ir šā progresa virsotne. Izmantojot "aptX Lossless" kodeku, ļoti augstas kvalitātes skaņu (44,1 kHz/16 biti) var pārraidīt ar ātrumu līdz 2,1 Mbps. Šā kodeka izstrādātāja – ASV korporācijas "Qualcomm" pārstāvji apgalvo, ka, kodējot un dekodējot skaņas informāciju ar "aptX Lossless" kodeku, dati netiek zaudēti. Turklāt "Qualcomm" ir izdevies samazināt signāla pārsūtīšanas ar "Bluetooth" savienojuma starpniecību aizkavi par aptuveni 50% – līdz 48 milisekundēm, tāpēc, spēlējot tālrunī spēles, skatoties videoierakstus, neatbilstības starp attēlu un skaņu nepamanīsiet. Signāla aizkave ir par 2,4 reizēm mazāka, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes austiņām "Xiaomi Buds", kur tā ir 120 ms.

Respektīvi, bezvadu austiņas ar "aptX Lossless" kodeku var translēt patiešām kvalitatīvu skaņu (bez zudumiem to kodējot), un austiņas "Xiaomi Buds 5" ir lielisks šīs inovatīvās tehnoloģijas izmantošanas paraugs. Protams, skaņa ir atkarīga arī no austiņu skaļruņiem, taču šī sadaļa ir veltīta skaņas pārraides tehnoloģijai.

"Xiaomi Buds 5" labi pieguļ ausij

"Xiaomi" ir izvēlējies vienkāršu austiņu kastītes "Xiaomi Buds 5" dizainu – ievērojami noapaļotas malas, matēts korpuss, spīdīgs vāciņš. Kastītes un austiņas ir pieejamas trīs krāsās: melnā, baltā un titāna. Austiņu korpuss – spīdīgs. Izņemot austiņas no kastītes, redzēsiet, ka to korpusa forma ir nedaudz citāda, turklāt nav mīksto silikona uzgaļu. Tās ir daļēji ausīs ievietojamas austiņas, kuru korpuss ir veidots tā, lai tās labāk piegultu cilvēka ausij. Ja esat pieradis pie ausīs ievietojamām ("in ear") austiņām ar silikona uzgaļiem, ievietojot ausīs "Xiaomi Buds 5", var šķist, ka tās slikti turas, var izkrist. Tas ir kļūdains iespaids, – austiņas turas uzticami, neizkritīs, bet šis iespaids, visticamāk, rodas tādēļ, ka auss kanālu nenospiež silikona uzgalis. Viena "Xiaomi Buds 5" austiņa sver tikai 4,2 g, tāpēc, tās lietojot, nav jūtamas nekādas negatīvas sajūtas. Taču tas tā ir ne tikai svara dēļ – pati daļēji ausīs ievietojamo austiņu konstrukcija mazāk nogurdina ausis, tāpēc šādas austiņas ir komfortablas.

Augstās frekvences "Xiaomi Buds 5" atskaņo ļoti tīri, bez jebkādiem izkropļojumiem. Nav svarīgi, vai tā būtu trompetista solo partija vai bundzinieks pirms piedziedājuma no visas sirds "uzdod" pa šķīvjiem, augstās frekvences tiek atveidotas precīzi, tās atspoguļo dažādu instrumentu nianses. Vokāls "neizlec", tas skan dabiski, kā organiska visa skaņdarba daļa. Tā arī vajadzētu būt, ja jūsu ausīs ir austiņas, kas labi atskaņo skaņu. Frekvences var regulēt, izvēloties vienu no pieciem režīmiem: standarta, balss pastiprināšana, augsto frekvenču pastiprināšana, zemo frekvenču samazināšana, klasiskais. Var izvēlēties arī manuālu regulēšanu ar 10 joslu ekvalaizeru.

"Xiaomi Buds 5" atbalsta tehnoloģiju "Immersive Sound", kas, attiecīgi apstrādājot skaņu, imitē trīsdimensiju skaņas telpu, tāpēc jūs jutīsities tā, it kā būtu mūzikas ieskauts. Šo funkciju var ieslēgt lietotnes sadaļā "Telpiska skaņa". Kaut arī ieslēdzot šo funkciju, tiek pastiprināts skaņas dziļums un platums, kā arī radīts unikāls telpiskas skaņas efekts, tas tomēr maina pašu skanējumu, īpaši augsto frekvenču, tāpēc, klausoties mūziku, uz mani šī funkcija lielu iespaidu neatstāja – labprātāk izvēlējos detalizētu, tīru stereo skaņu. Taču tā var būt intriģējoša, spēlējot spēles, skatoties video saturu. Ieslēdzot minēto funkciju, var ieslēgt arī austiņās "Xiaomi Buds 5" integrēto galvas stāvokļa izsekošanas funkciju. Un tad kustoties šķiet, ka arī telpiskā skaņa it kā pārvietojas jums apkārt. Arī šī funkcija ir noderīgāka, spēlējot spēles, piemēram, automobiļu sacīkstes. Tā pastiprina dalības darbībā sajūtu, skaņa it kā dabiski plūst no visām pusēm, šķiet, ka jūs patiešām atrastos notikumu epicentrā, bet tas savukārt vairāk iesaista spēlē vai filmā.