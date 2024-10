Kam pievērst uzmanību, meklējot lētāku viedpulksteni?

"Redmi Watch 5 Active" un "Redmi Watch 5 Lite" – galvenās atšķirības

"Redmi Watch 5 Active" un "Redmi Watch 5 Lite" dizains, krāsas un siksniņas

Abi modeļi tiek ražoti divās krāsās: " Redmi Watch 5 Active " – melnā vai matētā gaiši pelēkā, "Redmi Watch 5 Lite" – melnā un "Light Gold" krāsā. Siksniņas ir pieskaņotas korpusa krāsai. Protams, šiem pulksteņiem varat izvēlēties citu materiālu vai krāsu siksniņas un aproces (20 mm plats savienojums), pielāgot kaut ko no "Xiaomi" piedāvātās siksniņu kolekcijas, jo vairāk tāpēc, ka siksniņas maiņa ir ļoti vienkārša – "quick-release" savienojums ļauj to izdarīt acumirklī.

Funkcijas un "Xiaomi" lietotne

Atbildēt ar pulksteni un piezvanīt, ja pulkstenis ir savienots ar telefonu, nav vairs nekāds jaunums, ne arī kas īpašs. Taču šajos pulksteņos šī funkcija atstāja iespaidu. Un, lūk, kāpēc: kad atbildēju uz zvanu, izmantojot jebkuru no šiem diviem pulksteņiem, mani sarunu biedri vienmēr bija pārsteigti, ka sarunai izmantoju pulksteni, jo par to parasti liecina skaņa kā spainī. Šajā gadījumā mana balss skanēja ļoti skaidri, tīri, it kā to "ķertu" telefona, nevis pulksteņa mikrofons. Tas ir tādēļ, ka pulksteņiem ir divi mikrofoni, no kuriem viens ir paredzēts apkārtējās vides trokšņa slāpēšanai, un tas ļauj dzirdēt balsi skaidri. Tas pārsteidza, īpaši ņemot vērā šo pulksteņu cenu.